Тело бойца СВО почти год пролежало на поле боя

Тело участника специальной военной операции (СВО) почти год пролежало на поле боя. Об этом вдова бойца из Ханты-Мансийского автономного округа рассказала журналистам 86.RU.

Мужчину призвали в войска осенью 2022-го года. «Изначально Максим числился в танковых войсках, но потом неожиданно его перевели в штурмовой отряд под Бахмутом (украинское название Артемовска в ДНР — прим. "Ленты.ру")», — пояснила россиянка. Вскоре после этого мужчина пропал.

С апреля 2023-го по январь 2024-го года тело военнослужащего не могли эвакуировать в тыл. Установить его личность удалось только после экспертизы ДНК. Бойца похоронят 19 сентября в Нижневартовске.

В российском регионе бесследно исчез боец СВО

Ранее в Волгоградской области другого участника СВО похоронили через два года после смерти. О нем ничего не было известно с весны 2022-го года. До отправки на спецоперацию он проходил службу в Сирии.