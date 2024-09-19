СМИ узнали о судьбе Блиновского после скандала с Пашаевым

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский продолжит службу в зоне спецоперации. Как сообщает Telegram-канал Shot, его контракт с Минобороны РФ пока не будут замораживать.

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По информации канала, в ближайшее время Блиновского должны доставить в Москву для участия в следственных действиях. Сразу после этого он отправится на передовую на Южно-Донецкое направление. Несмотря на то, что Алексей передал экс-адвокату Эльману Пашаеву 45 млн рублей для вызволения супруги Елены Блиновской из СИЗО, арест ему не грозит. На данный момент предприниматель признан потерпевшим по делу о мошенничестве и может продолжать выполнять боевые задачи.

Вместе с тем законность заключения Блиновским контракта с Минобороны все еще проверяется силовиками. Изначально он мог быть подписан в результате мошеннических действий при посредничестве Пашаева. Мужчине, вероятно, придется приехать с фронта в Москву еще несколько раз, для дачи показаний следователю.

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17 сентября Следственный комитет России сообщил о задержании Пашаева. Его подозревают в мошенничестве в отношении Блиновских. По версии следователей, он убедил Алексея, что может решить вопрос с их уголовным преследованием по делу об уплате налогов и получил за это деньги «в особо крупном размере». 18 августа суд арестовал экс-адвоката.