Кнайсль переехала в новый дом в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала «на полях» четвёртого Евразийского женского форума, что переехала в новый дом в Рязанской области.

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«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там», — цитирует политика РИА Новости.

Экс-глава МИД Австрии высказалась о российских женщинах

Кроме того, Кнайсль отметила, что в её деревне живут приятные люди.

Ранее Кнайсль заявила, что жизнь в России безопаснее, чем в странах Европы. По её мнению, это свидетельствует о высоком уровне свободы в стране.

Также Кнайсль назвала президента России Владимира Путина джентльменом.