Четыре человека прожили в океане четыре дня без воды

Четыре человека смогли выжить после того, как были вынуждены провести четыре дня в океане без воды. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что пострадавшие потерпели крушение яхты, когда находились в открытом океане у берегов испанского Тенерифе. Им удалось спастись, после чего они провели четыре дня без питьевой воды — как именно им удалось не утонуть, пока остается неизвестным.

В какой-то момент их сигнал бедствия заметило судно под флагом Панамы. Потерпевших крушение удалось спасти — их доставили вертолетом в ближайшую больницу для обследования. Согласно имеющейся информации, все они страдали от обезвоживания.

Ранее было обнаружено место крушения вертолета золотодобытчиков в Приамурье.