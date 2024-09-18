Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после ЧП в офисе Wildberries

Предприниматель Татьяна Бакальчук обратилась к супругу Владиславу Бакальчуку, после попытки рейдерского захвата со стрельбой в одном из офисов Wildberries. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Напомним, что стрельба произошла в среду, 18 октября, у офиса Wildberries в Романовском переулке в Москве. Один охранник был убит в перестрелке, второй позднее скончался в реанимации. Также пострадали полицейские.

Владислав Бакальчук дает показания после стрельбы у офиса WB

«Погибли люди, молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям?», — задала риторический вопрос Татьяна Бакальчук.

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук был приглашен к следователю для дачи показаний в связи с инцидентом.