Бакальчук: в этом инциденте я остался жив благодаря сотрудникам моей охраны

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, что в момент стрельбы возле офиса компании его жизнь спасла охрана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Бакальчук заявил, что на него совершили покушение. Неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия.

«Я остался жив только благодаря сотрудникам моей охраны, которые оперативно и профессионально обеспечили мою безопасность. К сожалению среди них есть пострадавшие от подлого акта насилия», — написал он.

Владислав добавил, что шел в офис для проведения переговоров касательно выплаты зарплат сотрудникам Wildberries.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.