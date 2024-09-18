В Россельхознадзоре рассказали об итогах проверки выловленной у Фукусимы рыбы

Рыба, выловленная вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1», безопасна, но запрет на ее импорт в Россию сохраняется. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ продолжает следить за рыбой в этой области.

«В рыбе пока не нашли ничего. Она безопасна, но все равно из Японии не берем», — сказал Данкверт.

Он пояснил, что в данном вопросе РФ действует по принципам безопасности и предосторожности.

Напомним, что власти Японии приняли решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. Данная операция растянется на 30-40 лет. Сбрасываемая вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению.