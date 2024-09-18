Артемий Лебедев назвал урок из дела Дурова для России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал урок, который, по его мнению, должна вынести Россия из дела против основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал новость о том, что Дуров начал сотрудничать с французскими властями. По его словам, такая же ситуация в России была бы невозможна.

«Мы сидим и стучимся как дураки, пишем письмо в Google: "Пожалуйста, забаньте этого экстремиста, а тебе говорят: "Да пошли вы на *** вообще, не знаем, кто вы», — высказался Лебедев.

По его словам, Россия не может напрямую влиять на противоправный контент в соцсетях, потому что у нее нет доступа к технологиям. На примере дела Дурова, подчеркнул он, стране стоит поучиться тому, как влиять на тех, кто может ими распоряжаться.

12 сентября стало известно, что Дуров после ареста стал предоставлять необходимую информацию следственным органам. Он согласился сотрудничать со следствием в расследовании незаконных действий в отношении совершеннолетних.

Дурова задержали в аэропорту Париже 24 августа. Его подозревали в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа сообщалось, что его взяли под судебный надзор и обязали внести залог в пять миллионов евро.