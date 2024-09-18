Синоптик назвала сроки окончания бабьего лета в Москве

Бабье лето закончится в Москве 21 числа. С 22 сентября, со дня осеннего равноденствия, у нас наступает астрономическая осень, и прогнозы говорят о том, что 21 числа характер погоды существенно поменяется. Если накануне, в пятницу, температура воздуха в Москве будет на 3-4 градуса выше климатической нормы - ночью она составит 10-12 градусов, а днем - 20-22 градуса, то, начиная с субботы, у нас будет усиливаться конвекция холодного воздуха. Днем в субботу будет 17-19 градусов, а ночь на воскресенье будет уже по-осеннему холодной с минимальной температурой 5 –7 градусов. При этом в Московской области температура местами может опуститься до слабо отрицательных значений. Дневная температура в воскресенье – 13-15 градусов. Это уже ниже климатической нормы.

Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»