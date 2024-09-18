Синоптик назвала сроки окончания бабьего лета в Москве
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала, когда в Москве закончится бабье лето.
Бабье лето закончится в Москве 21 числа. С 22 сентября, со дня осеннего равноденствия, у нас наступает астрономическая осень, и прогнозы говорят о том, что 21 числа характер погоды существенно поменяется. Если накануне, в пятницу, температура воздуха в Москве будет на 3-4 градуса выше климатической нормы - ночью она составит 10-12 градусов, а днем - 20-22 градуса, то, начиная с субботы, у нас будет усиливаться конвекция холодного воздуха. Днем в субботу будет 17-19 градусов, а ночь на воскресенье будет уже по-осеннему холодной с минимальной температурой 5 –7 градусов. При этом в Московской области температура местами может опуститься до слабо отрицательных значений. Дневная температура в воскресенье – 13-15 градусов. Это уже ниже климатической нормы.Татьяна ПоздняковаВедущий специалист информационного агентства «Метеоновости»
В понедельник воздух в Москве продолжит остывать, отметила синоптик.
«В прогнозах на этот день уже фигурирует такое понятие, как заморозки. В понедельник в утренние часы температура в столице опустится до минус 1 градуса», - сказала эксперт. «Понижение температуры и угроза заморозков будут непродолжительными. Скорее всего, это продлится два-три дня, после чего температура вновь немного повысится – конечно, не до летних, а до первичных осенних значений. Не исключено, что в дальнейшем температура вновь немного превысит климатическую норму. При этом вероятность осадков продолжает отодвигаться. Согласно текущим прогнозам, дожи возможны в период с 27 по 30 сентября. Но на большое количество осадков рассчитывать пока не приходится», - добавила она.