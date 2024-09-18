Эрнст анонсировал возвращение Познера в эфир «Первого канала»

Ведущий Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь», заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на премьере нового сезона. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в эфир «Первого канала» с обновленной студией также вернется программа «Пусть говорят», ее ведущим останется Дмитрий Борисов.

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Ранее Познер признал, что неоднократно получал предложения о работе на западных каналах. Вместе с тем, пояснил телеведущий, все возможные работодатели требовали от него резких высказываний о внешней и внутренней политике России.

«Нет. Спасибо большое, я — нет [комментировать в таком стиле не буду]», — пояснил журналист.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что телеведущий и журналист Владимир Познер, отказавшийся от работы на Западе во время спецоперации, остается патриотом России, несмотря на его критику происходящего в стране.