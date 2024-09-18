Путин рассказал, какой женский секрет не могут разгадать мужчины
Женщины знают неведомый мужчинам секрет сочетать успехи на работе, заботу о семье и умение оставаться красивой и нежной. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.
- Сегодня в этом зале собрались женщины-лидеры со всего мира, - обратился президент к участницам форума.
Путин обратил внимание, что многие женщины достигают успеха в профессии и одновременно являются хранительницами семейного очага.
- Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать. И оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. Обладают здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно, - заявил Путин, сорвав бурные аплодисменты.