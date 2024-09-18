Путин рассказал, какой женский секрет не могут разгадать мужчины

Женщины знают неведомый мужчинам секрет сочетать успехи на работе, заботу о семье и умение оставаться красивой и нежной. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

- Сегодня в этом зале собрались женщины-лидеры со всего мира, - обратился президент к участницам форума.

Путин обратил внимание, что многие женщины достигают успеха в профессии и одновременно являются хранительницами семейного очага.