Известная актриса и блогер Яна Поплавская в своем Telegram-канале прокомментировала стрельбу в офисе Wildberries в центре Москвы, в ходе которой погибли два охранника.

Артистка заметила, что в результате инцидента пострадали люди, свыше 30 участников потасовки доставлены в ОВД.

Число жертв перестрелки у офиса Wildberries выросло

«Озверели. Возвращение девяностых. Такое нужно пресекать самым жестким образом», — подчеркнула Поплавская.

Ранее главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что инцидент в офисе маркетплейса — «очень знакомая, но почти забытая» попытка рейдерского захвата.