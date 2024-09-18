Адвокат рассказал о ключевых вопросах в деле Пашаева

Адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером рассказал о юридических тонкостях дела Эльмана Пашаева, а также оценил возможное наказание для экс-адвоката, проходящего по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских.

Пашаев был задержан 17 сентября. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, подозреваемый в феврале пообещал Алексею и Елене Блиновским, что за крупное вознаграждение он сможет освободить их от уголовной ответственности. Следствие подозревает экс-адвоката в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Ранее 18 сентября Пашаева доставили в Военный гарнизонный суд Москвы, где ему будет избрана мера пресечения, передавало РИА Новости.

Адвокат Пашаев берет деньги за то, что оказывает профессиональные услуги. При этом профессиональные услуги адвоката не могут гарантировать тот или иной результат – адвокат только обеспечивает право на защиту. И если ориентироваться на заявления следственных органов, то Пашаеву вменяют не то, что он брал деньги за оказание своих профессиональных услуг, а то, что он при этом он посмел гарантировать результат. Соответственно, теперь в этом деле возникает два ключевых вопроса. Так, если Пашаев действительно мог повлиять на результат, к примеру, он знал кого-то влиятельного человека или сказал, что получит денежные средства и передаст их ему, то потенциально в отношении Пашаева это образует состав дела о посредничестве во взяточничестве. Соответственно, в отношении того человека, которому предназначались денежные средства, это потенциально образует состав дела о получении взятки. Если же следственными органами сейчас будет установлено, что Пашаев на самом деле не мог повлиять на результат дела Блиновских, что он просто обманывал или злоупотреблял доверием клиентов, то в данном случае ему будет вменяться мошенничество. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

По статье о мошенничестве в особо крупном размере Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы, но при удачном для экс-адвоката исходе дела срок может быть условным, отметил Гавришев.

«А вот за посредничество во взяточничестве ему грозит от 8 лет лишения свободы – это уже несколько более тяжелый состав. Но, насколько я видел, сейчас Пашаева не обвиняют в посредничестве во взяточничестве – его обвиняют исключительно в мошенничестве. Значит, он не мог повлиять на результат дела Блиновских и просто наврал с три короба, обманывал», - подчеркнул специалист.

В ходе избранная меры пресечения для Пашаева суд будет учитывать ряд факторов, добавил Гавришев.

«Чтобы решить вопрос о необходимости содержания Пашаева под стражей на период рассмотрения следствием обстоятельств дела, суд будет оценивать вещи, характеризующие его личность, оценивать наличие отягчающих или смягчающих обстоятельств. При этом его могут поместить под домашний арест или под подписку о невыезде. Все это станет предметом серьезных переговоров. И многое тут будет зависеть от того, насколько «спортивно» Пашаев будет себя вести по отношению к следственным органам, удастся ли ему убедить суд, что при домашнем аресте или под подпиской о невыезде как наиболее мягкой мере пресечения он не будет уничтожать доказательства, давить на свидетелей и так далее. В том случае, если у следственных появятся подозрения, что он сможет повлиять на следствие или даже, имея загранпаспорт, попытается скрыться, то они будут выходить с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - заключил эксперт.

Ранее жена Эльмана Пашаева заявила, что ей не дали поговорить с задержанным мужем.