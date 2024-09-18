Стал известен вес самого большого в России арбуза

В селе Красного Грачевского округа Ставропольского края прошел традиционный Всероссийский фестиваль бахчевых культур, где раскрыли вес самого большого арбуза в России. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

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Так, в номинации «Самый большой арбуз» победителем стала ягода весом в 114,7 килограммов. Арбуз вырастил фермер из Калужской области Максим Лебедев.

Отмечается, что данный плод стал самым крупным за все годы проведения состязания. Кроме того, крупнейшая тыква достигла 475 килограммов.

Ранее сообщалось, что россияне продегустируют арбузы. В Приволжском районе Астраханской области пройдет фестиваль «Краски осени» с живой музыкой, угощениями и садоводческими активностями.