«Изучайте!»: депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

Российский депутат Михаил Матвеев рассказал, какие цены сейчас в столовой Государственной думы. Фотографии меню и ценников он опубликовал в своем блоге в среду, 18 сентября.

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— По многочисленным просьбам трудящихся. Не ожидал, что интерес к ценам в думском магазине и столовой не меркнет ни перед чем. Изучайте! — написал политик.

Так, самым дорогим блюдом в опубликованном меню стали телячьи щечки с брусничным соусом, картофельным гратеном и вялеными томатами за 1200 рублей. Мурманская треска с редисом и мятными цациками стоит 1100 рублей, а мисо-треска с лапшой из кабачков — 1000 рублей.

В то же время самыми доступными позициями оказались вареные сосиски — всего 88 рублей, сельдь с икрой и зеленым горошком за 93 рубля и пшенная каша за 94 рубля, поделился депутат в своем Telegram-канале.

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) предложил ограничить наценку на яйца не более 10 процентов. Об этом говорится в письме организации ее членам. Отмечается, что в РПС обеспокоены ростом торговой наценки на яйца в условиях дефицита объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями.