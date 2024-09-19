Wildberries объявила в компании день траура по погибшим при ЧП в офисе в Москве

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в компании был объявлен день траура по погибшим в результате стрельбы в офисе в Москве 18 сентября.

Ранее в Wildberries заявили, что окажут помощь родным погибших в результате стрельбы у офиса компании в Москве.

18 сентября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В настоящее время допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.

В результате стрельбы погибли два человека, семеро пострадали.