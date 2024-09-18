МВД назвало число находящихся в России мигрантов

Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ ответило на слухи о недостоверности статистических сведений ведомства по миграционной ситуации и назвало точное число находящихся в России иностранных граждан. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Миграционный пост».

По данным ГУВМ МВД, на 1 сентября на территории страны находятся более 6,1 миллиона (6 174 777) приезжих лиц. Информация о них содержится в государственной информационной системе миграционного учета.

Уточняется, что этот показатель получен с использованием программно-технических средств. Таким образом, обратили внимание в ГУВМ МВД, все статистические сведения о миграционной ситуации носят объективный характер.

В конце августа было опубликовано исследование научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, в котором говорилось, что за 2023 год в Россию приехали 3,5 миллиона мигрантов. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.