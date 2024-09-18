Жена актера из «Кин-дза-дза» опровергла его госпитализацию

Супруга народного артиста России Станислава Любшина Ирина Корнеева опровергла информацию о том, что актер попал в больницу. В беседе с РБК она назвала данные неверными.

Эта информация недостоверная, — отреагировала Корнеева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 91-летнего артиста экстренно госпитализировали в Москве. По данным канала, это произошло из-за гипертонического криза и простуды.

Ранее звезда сериала «Солдаты» актер Борис Щербаков рассказал, что до больницы его довело общение с «Мосимуществом». По его словам, он сейчас уже дома и чувствует себя замечательно.

Актер поделился, что у него был небольшой приступ, но сейчас уже все хорошо. К такому состоянию здоровья его привела организация, которая разволновала его.

Врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского диагностировали Борису Щербакову гиповентиляцию легких. Также медики строго-настрого запретили звезде сериала «Солдаты» курить. Врачи провели народному артисту России компьютерную томографию и обнаружили патологию, характеризующуюся недостаточным наполнением легких воздухом. Врачи считают, что проблемы у артиста могли возникнуть из-за вредной привычки — продолжительного курения.