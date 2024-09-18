Суд отказал Блиновской в освобождении из СИЗО

Жалобу защиты блогера Елены Блиновской на содержание в следственном изоляторе отклонили в Московском городском суде, ее продолжат содержать в СИЗО.

Судья оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу защиты отклонили, передает ТАСС.

Рассмотрение дела Блиновской начнется 26 сентября в Савеловском суде Москвы. Согласно версии следствия, она не уплатила налогов на общую сумму более 900 млн рублей с 2019 по 2021 годы.

Ранее сама блогер в Савеловском суде признала вину в уклонении от уплаты налогов.