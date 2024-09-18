В Петербурге установлен новый температурный максимум

Температура в Санкт-Петербурге 17 сентября достигла отметки в плюс 26,3 градуса, обновив исторический дневной максимум для этой даты. Среднесуточная температура также перекрыла предыдущий рекорд, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

"Вчера в Санкт-Петербурге перекрыли последний дневной максимум (так как впереди похолодание), температура в итоге составила плюс 26,3 градуса", - написал Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, среднесуточная температура воздуха 17 сентября отказалась на 1,6 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1970 году. Тогда этот показатель составил плюс 17 градусов.

Колесов отметил, что период аномального тепла в Санкт-Петербурге завершается. Жителей Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей ожидает похолодание.