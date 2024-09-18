Матвиенко: движение чайлдфри нужно запретить законодательно

Движение чайлдфри, участники которого выступают за отказ от того, чтобы заводить детей, нужно запретить законодательно. Такое мнение в интервью газете "Известия" выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. ТАСС

Она отметила, что в основе еще только зарождающегося феминизма была борьба за равноправие женщин. Но на Западе это движение приобрело радикальный характер и превратилось в противостояние с мужчинами и традиционными ценностями. News.ru

По ее мнению, в государстве нужно создавать условия, чтобы женщина могла совмещать успешную карьеру и сохранение семьи. Председатель Совфеда также выступила за сохранение ключевых традиционных ценностей. Lenta.ru