В «Росгосцирке» рассказали о работе шапито в ДНР и ЛНР

Цирковые артисты дают представления в новых регионах России, несмотря на обстрелы, а для работы в Шахтерске был куплен цирк-шапито. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор «Росгосцирка», объединяющего больше 30 российских цирков, Сергей Беляков.

По его словам, во время проведения референдума в Луганской республике в Луганском государственном цирке была показана программа под руководством Владислава Гончарова, которая затем была представлена и на флагманской площадке компании - в Цирке на Фонтанке в Петербурге. Также в новых регионах выступали со своими программами братья Запашные и Андрей Дементьев-Корнилов.

«Мы продолжаем работать в Луганске, несмотря на то, что город за период наших гастролей неоднократно подвергался обстрелам (…) Наши артисты также выступают в городе Шахтерск в Донецкой народной республике. Специально для этой локации мы купили передвижной цирк-шапито», - рассказал он.

Сергей Беляков отметил, что цирковые артисты работали и в Мариуполе.

«С психологической точки зрения те гастроли были одними из самых сложных: в тот период там проходила операция по освобождению города. У многих оставался страх», - заметил он.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами - они предусматривали, в частности, взаимную охрану границ. 24 февраля того же года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В конце сентября того же года в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих регионов в состав России. При этом Украина не признала итоги референдума.