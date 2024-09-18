Мужчина выиграл в лотерею ₽140 миллионов благодаря вещему сну с котом

Житель Смоленска выиграл в лотерею «Спортлото "4 из 20"» 140 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что 28 августа во время 8814-го тиража лотереи «Спортлото "4 из 20"» разыграли многомиллионный суперприз — 140 697 536 рублей. Его получил предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, который приобрел билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».

Победитель рассказал, что за пару дней до розыгрыша ему приснился кот, который испачкал всю квартиру. Он напомнил, что подобное видение приходит к финансовому успеху.