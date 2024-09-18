Дудь* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей маркировки в выпускаемых им в сети публикациях.

Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает РИА Новости.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление, которым Дудю Ю.А. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", – поделился собеседник агентства.

Таганский суд Москвы оштрафовал блогера за публикации в Telegram-канале, размещенные без плашки иноагента, 8 августа.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности Дудя, признанного в РФ иностранным агентом. Причиной стало интервью Дудя, в котором, как утверждает Бородин, журналист дискредитирует спецоперацию и президента России.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов