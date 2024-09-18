$91.43+0.29101.51+0.23
Почта

Матвиенко: Движение чайлдфри нужно запретить законодательно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась своим мнением относительно чайлдфри, выступая за законодательный запрет этого движения.

Матвиенко: движение чайлдфри нужно запретить законодательно
© РИА Новости

Она отметила, что изначально феминизм развивался как борьба за права женщин, однако на Западе он изменился, стал более радикальным и воинствующим.

— Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно, — заявила политик.

В беседе с «Известиями» Матвиенко подчеркнула важность традиционных ценностей и выразила надежду на то, что участники предстоящего Евразийского женского форума будут поддерживать эту концепцию. По ее мнению, необходимо создать такие условия, чтобы женщины могли успешно сочетать карьеру и семейную жизнь.

В Госдуме также высказались о движении чайлдфри. Как отметила депутат думы Яна Лантратова, его идеология является эгоистичной и разрушительной, а крепкая семья — основа крепкой страны.

Общество
Всеволод Вуколов
Валентина Матвиенко
Совет Федерации
Москва
Законопроекты
4