Матвиенко: движение чайлдфри нужно запретить законодательно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась своим мнением относительно чайлдфри, выступая за законодательный запрет этого движения.

Она отметила, что изначально феминизм развивался как борьба за права женщин, однако на Западе он изменился, стал более радикальным и воинствующим.

— Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно, — заявила политик.

В беседе с «Известиями» Матвиенко подчеркнула важность традиционных ценностей и выразила надежду на то, что участники предстоящего Евразийского женского форума будут поддерживать эту концепцию. По ее мнению, необходимо создать такие условия, чтобы женщины могли успешно сочетать карьеру и семейную жизнь.

В Госдуме также высказались о движении чайлдфри. Как отметила депутат думы Яна Лантратова, его идеология является эгоистичной и разрушительной, а крепкая семья — основа крепкой страны.