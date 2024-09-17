«Росатом» ответил Норвегии на сообщения о радиоактивном цезии у границы

Радиационный фон соответствует естественному.

«На расположенных в Мурманской области объектах «Росатома» — Кольской АЭС и ледоколах «Атомфлота» — оборудование работает в штатном режиме, радиационная обстановка остаётся без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным значениям», — сказали РБК в «Росатоме».

Так там прокомментировали данные Норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности о следах радиоактивного цезия-137, обнаруженных в воздушных фильтрах на станциях Викшефьелль и Сванховд возле границы с Россией.

Издание Barents Observer передавало, что следы вещества обнаружили между 9 и 12 сентября.