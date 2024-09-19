Знакомый Пашаева раскрыл правду о его «ранении» на СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев не лечился в госпитале после ранения в зоне СВО, рассказал NEWS.ru предприниматель и певец Андрей Ковалев. Он подчеркнули, что не видел справок установленного образца о ранении Пашаева.

Приехал в Москву и тут тусовался. Его же не на СВО задержали, а возле московского офиса. Хотя числится он до сих пор на СВО, — сказал Ковалев.

В июле СМИ сообщили, что группа, в которой находился Пашаев, попала под обстрел под Угледаром в ДНР. Тогда сообщалось, что у бывшего адвоката серьезное ранение ноги.

Адвокат рассказал о ключевых вопросах в деле Пашаева

Ранее военный суд на два месяца арестовал Эльмана Пашаева по уголовному делу о крупном мошенничестве. Его отправили в СИЗО до 15 ноября, правозащитнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Следователи установили, что в феврале 2024 года Пашаев встретился в Москве с супругом «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем и убедил его дать вознаграждение за якобы возможность освободить мужчину и его супругу от уголовной ответственности. Достигнув договоренностей, экс-адвокат получил 18,5 млн рублей и $300 тысяч.

Ковалев отмечал, что проходить по уголовному делу о крупном мошенничестве в отношении Пашаева могут десятки потерпевших. По его информации, многие из них раньше боялись рассказывать, что Пашаев обещал им обеспечить «комфортные условия» в Донбассе за деньги. Ковалев добавил, что экс-юрист актера Михаила Ефремова по аналогичной схеме взялся якобы «отмыть репутацию» Алены Полынь, которая называла себя «ведьмой и экстрасенсом».