В Росрыболовстве ответили на вопрос о запрете ловли воблы

Запрет на вылов воблы в России будет продолжаться и в 2025 году, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, передает ТАСС. По его словам, необходимо дать виду рыбы отдохнуть.

Запрет на воблу есть, и на следующий год будет, потому что с воблой действительно плохая ситуация. Надо дать отдохнуть, надо дать определенным запасам определенное время на восстановление, на отдых, — сказал Шестаков.

Шестаков подчеркнул, что восстановление популяции воблы будет происходить естественным образом. Это должно произойти при наличии нормальных условий, включая надлежащий уровень воды.

В рамках решения Минсельхоза РФ до конца 2024 года запрещен промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и на Каспийском море, за исключением 10 дней в апреле. Также нельзя ловить плотву в семи районах Астраханской области и сельдь-черноспинку.

Ранее Шестаков заявил, что производство красной икры в России в текущем году обеспечит спрос на нее на Новый год. Он отметил, что к новогоднему столу икра на столах россиян будет: по итогам 2024 года Росрыболовство ожидает, что производство красной икры составит порядка 11-13 тысяч тонн.