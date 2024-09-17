Синоптик рассказал, когда закончится жаркое лето в европейской части РФ

Жаркая летняя погода завершится в европейской части России 22 сентября, когда начнется астрономическая осень. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он уточнил, что 22 сентября жаркое лето закончится в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах.

«На юге еще такая нормальная погода, еще летняя остается, но потому что там нормы другие, а везде меняются погодные условия», — добавил Вильфанд.

Синоптик отметил, что до сих пор жаркая погода в европейской части РФ сохранялась за счет воздушных масс, поступающих с юго-востока и юго-запада, а также малооблачной погоде. Однако уже с 20 сентября начнется понижение температуры и к 22 сентября она установится около нормы и будет соответствовать осенним значениям, заключил он.