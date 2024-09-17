Уволенного за видео с танцем на каблуках учителя вернут на работу

Уволенного за видео с танцем на каблуках хабаровского учителя химии Даниила Малявина вернут на работу. Как сообщает «МК в Хабаровске», в защиту педагога выступили школьники и их родители.

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Как рассказал Малявин, во время студенчества он занимался преподаванием хореографии и в 2022 году снял ролик для студии, где вел танцы. В нем он станцевал в стиле frame up на каблуках — чтобы продемонстрировать, в чем заключается суть направления. Однако с приходом в школу он отказался от танцев и удалил все подобные видео из сети — 24-летний педагог понимал, что это может обернуться скандалом.

11 сентября его вызвали в управление образования. По словам учителя, там ему заявили, что своим участием в съемках он нарушил педагогический этикет. Ему предложили уволиться, или получить запись в трудовую книжку. Мужчина выбрал первый вариант.

Однако за Малявина вступились школьники и их родители, которые стали писать обращения и выступать в поддержку педагога. как в социальных сетях, так и в реальной жизни. Накануне педагог заявил, что вернется на работу в школу. Он снова будет вести уроки уже 19 сентября.