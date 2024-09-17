«Национальная Лотерея» ищет миллионера в Ногинске

Начало сентября надолго запомнится участнику «Мечталлион» из Московской области, который выиграл 1 миллион рублей в 103-м тираже лотереи. Ведь 6 сентября 2024 года он купил счастливый билет в точке продаж «Балтлото» в городе Ногинске. Счастливчик пока не вышел на связь с оператором лотереи. В связи с этим «Национальная Лотерея» объявляет поиск победителя!

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Чаще всего за выигрышами поздно обращаются участники, которые получили билет в подарок и редко играют в лотерею. Такие билеты обычно не привязаны к номеру телефона, поэтому оператор лотерей не может связаться со счастливчиками. Нередко билеты покупаются в поездках и о них просто забывают.

В 103-м тираже флагманской лотереи «Мечталлион» приняло участие 619 816 человек, при этом восемь счастливчиков выиграли по 1 миллиону рублей.

В течение сентября «Национальная Лотерея» с размахом отмечает день рождения бренда. По случаю такого события участников «Мечталлион» ожидают сюрпризы: выигрыши всех категорий в 106-м тираже будут увеличены вдвое*, поэтому суперприз составит от 200 миллионов рублей. Кроме того, среди всех зарегистрированных билетов «Мечталлион» на тиражи с 25 августа по 29 сентября (тиражи № 101–106) пройдет акция «Второй шанс: Колесо мечты», по результатам которой участники могут выиграть бонусы, промокоды на наборы лотерей, подарки от наших партнеров и главный приз — 50 тысяч рублей. А в онлайн-играх бренд ежедневно будет распределять от 5 миллионов рублей!

Подробная информация о возможностях получения выигрыша, тиражах лотерей и результатах доступна на сайте nloto.ru.

Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Срок проведения лотерей — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотерей, правилах их проведения, призовом фонде лотерей, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи».

О лотерее «Мечталлион»:

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотерей — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

Фраза «будут увеличены вдвое» означает, что размеры фиксированных выигрышей в категориях определения выигрышей №№ 2–6, а также размер минимального гарантированного Суперприза первой категории выигрышей в тираже № 106 (29.09.2024) в 2 раза больше по отношению к соответствующим параметрам тиража № 105 (22.09.2024).

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