Отец 29 детей из Башкирии отправился на СВО по контракту

57-летний Вахид, глава большой семьи Валиевых-Вервельских, поехал на СВО, чтобы отдать долг Родине. Об этом сообщила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

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У Вахида и его супруги Ирины 29 детей, из которых трое родных, а остальные усыновленные и приемные. Эту семью глава района назвала "образцовой". Они участвуют в различных конкурсах и проектах. Три года назад получили госнаграду "Родительская доблесть", а Ирина Вервельская стала победителем Всероссийского конкурса "Женщина-директор года".

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По словам Вахида Равиловича, он заключил контракт с Минобороны РФ, потому что просто не мог остаться в стороне. В зоне СВО сейчас находятся два его сына.