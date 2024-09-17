Мужа «королевы марафонов» Блиновской заметили в Москве

Мужа блогера, «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея заметили в Москве в «невеселом» состоянии. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© Вечерняя Москва

— Мужа блогера Елены Блиновской вчера заметили в Москве. Настроение у Алексея Блиновского «невеселое», — передает слова собеседника газета «Известия».

Источник не уточнил, когда именно вернулся из зоны спецоперации на Украине муж «королевы марафонов». При этом он добавил, что Блиновский не скрывается от сотрудников правоохранительных органов и часто приезжает в свой загородный дом.

Ранее сотрудники Следственного комитета задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева. По версии следствия, он обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Силовики уверены, что Пашаев вымогал деньги у Блиновского взамен на обещание помочь его супруге выйти из СИЗО. Также он обещал «полностью решить» ситуацию «королевы марафонов» с ее миллиардным долгом перед ФНС. «Вечерняя Москва» собрала главное по делу Пашаева в отдельный материал.