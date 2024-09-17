Россиянка приютила и спасла редчайшего аиста под Смоленском

В конце лета черный аист, считающийся очень редкой птицей, решил подойти ближе к людям ради спасения. О восстановлении пернатого рассказали в учреждении «Смоленское областное управление охотничьим хозяйством» во «ВКонтакте».

Уникального черного аиста заметили в поселке Верхнеднепровский под Смоленском. Тогда ослабленная птица медленно бродила по дворам. Увидев ее, Елена Зыкова, местная ветеринар, захотела помочь — она приютила необычного пернатого, чтобы тот смог скорее восстановиться «в атмосфере заботы и покоя».

На записи, публикуемой в сети, видно, что птица стоит в специальном загоне с остальными белыми аистами. Также птица присматривается к страусу, а затем приподнимает крылья, как бы отгоняя его от себя.

12 сентября, как отмечается, пернатого передали на реабилитацию в благотворительный фонд «Воронье гнездо» во Владимирской области. После этого аист сможет снова оказаться в дикой природе, надеются специалисты.

Ранее гнездо черного аиста впервые заметили в верхней части Телецкого озера на Алтае. Помимо этого, черного аиста впервые заметили в Нижегородской области.

Черный аист занесен в Красную книгу России. В стране запрещен его отстрел и созданы зоны покоя в местах гнездования. В настоящее время взрослые особи обитают лишь в заповедниках и заказниках. На сегодняшний день их численность в России составляет около 1000.