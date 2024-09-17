Минобрнауки поддержало введение устной части в экзамен для мигрантов

Министерство науки и высшего образования России поддерживает предложение о дополнении экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью, говорится в ответе замминистра Константина Могилевского на обращение депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой. ТАСС

«Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью», — говорится в документе. RT на русском

Рособрнадзор ранее предупредил семь вузов о недопустимости нарушений на экзаменах при поступлении в университеты для мигрантов. Вечерняя Москва