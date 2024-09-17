Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова объяснила атаку на школу в Челябинске новым аналогом «Синего кита». Ее слова приводит РИА Новости.

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При этом отмечается, что сейчас версия о том, что причиной нападения подростка в школе был некий суицидальный квест, является лишь подозрением.

По данным Telegram-канала Shot, школьник, устроивший нападение на школу, был участником «игры», в рамках которой ему нужно было выполнить серию заданий и совершить суицид. Отмечается, что мировоззрение мальчика является ультраправым на грани нацистского. По данным РИА Новости, в его социальных сетях есть упоминание организации RNBWN, то есть «Красного дельфина», считающегося аналогом «Синего кита».

16 сентября школьник с молотком напал на одноклассников и учителей в Челябинске. Пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась остановить подростка.

В 9:03 ученикам и учителю удалось отбиться от подростка, и тот выбежал из кабинета. Он спрятался в туалете и попытался покончить с собой. Его задержали и доставили в психоневрологический диспансер.