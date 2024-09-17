«Горячий бортпроводник» ушел из авиации ради съемок

Даниил Ламас, ставший известным в Рунете как «горячий бортпроводник» и «самый красивый стюард», ушел из авиации ради съемок. Об этом он рассказал в беседе с изданием «СтарХит».

© Телеграм-канал «Голубь Мира Яна Рудковская»

Мужчина из вирусного видео с эффектным инструктажом признался, что работу на борту самолета завершил примерно полтора месяца назад, решив сфокусироваться на творческой деятельности.

«Утром я иду на первую тренировку, дальше у меня есть дела, связанные со съемочным процессом, я еду в Москву (сам живу в Подмосковье) делать одну съемку. После этого работаю над своими навыками — занимаюсь музыкой или единоборствами. И вечером у меня либо вторая тренировка, либо работа над какими-то навыками или обсуждение проектов», — описал свой обычный день Ламас.

Тренировки 35-летняя знаменитость называет неотъемлемой частью жизни. По словам Ламаса, он занимается по большей части восточными единоборствами и планирует профессионально выступать как боец.

«Большинство моих проектов, которые я планирую делать на свои деньги, будут связаны с единоборствами. Возможно, мы снимем ролики в формате боевика, и дальнейшее мое творчество будет требовать от меня физических кондиций», — заключил он.

Какие именно проекты — блогерские, телевизионные или кинематографические — имеются в виду, Ламас не уточнил.

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