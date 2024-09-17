Милонов осудил девушек, станцевавших возле храма в Москве

Стремление танцевать возле храма говорит о тяге к сиюминутной славе. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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— Когда мозгов нет, а стремление себя каким-то образом показать есть. Умом, красотой или чем-то, извините, не вышли, вот соответственно экзальтированная выходка, — отметил Милонов.

По его словам, при задержании в подобных ситуациях люди ведут себя одинаково, они говорят, что не подумали о последствиях и могут даже заплакать. По его словам, у девушек, которые танцевали возле храма во время службы, была тяга к славе. Проще станцевать что-то в интернете, чем работать, поскольку в России есть множество подобных примеров, пишет 360.ru.

17 сентября стало известно, что сотрудники правопорядка разыскивают девушек, которые танцевали возле храма Николая Чудотворца во время церковной службы в Москве. Преступные действия были зафиксированы полицией в ходе интернет-мониторинга. На кадрах, которые стали популярны в Сети видно, как две девушки танцевали под звон колоколов.