Что в России делают с кабачками. Исследование Rambler&Co

Осень – традиционное время сбора с грядок. В Рунете уже давно стали шутить о том, что по количеству подаренных кабачков в сентябре можно сделать вывод о том, насколько ты хороший друг. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, ждут ли они подарков с огорода и как поступают с излишками урожая сами.

Более половины опрошенных россиян (52%) сами выращивают овощи, ягоды и фрукты. Ещё 11% помогают собирать урожай на огородах своих друзей или родственников. 27% никогда не работают на грядках, а 10% признались, что им каждый год в сезон дарят что-нибудь с дачи.

Только 38% владельцев огородов делают себе заготовки на зиму. Остальные раздают: 28% делятся с родственниками, а ещё 12% – с соседями. У 7% получается обменивать или продавать излишки, а 6% приносят их на работу коллегам. 9% сразу же готовят из свежих овощей и фруктов блюда.

Самый популярный урожай – томаты, их оставляют у себя 29% огородников. Второе место занимают огурцы (24%), третье – картошка (22%). Те самые кабачки из народного юмора отметили всего 9% дачников. Яблоки и ягоды составляют меньшую часть «сезонной корзины» – 9 и 4% соответственно. Оставшиеся 3% предпочитают другие виды овощей и фруктов.

57% респондентов, у которых нет доступных огородов, не получают подарки с грядки. Остальным везёт больше – с ними делятся родственники (17%), друзья (13%), соседи (8%) и коллеги (5%). При этом россияне отметили, что чаще всего им дарят томаты и огурцы (по 27% соответственно), яблоки (11%), картошку и другие овощи (8%), ягоды и другие фрукты (2%). Интересно, что четверть (25%) опрошенных получают в подарок кабачки, хотя владельцы огородов, напомним, сообщили, что этот овощ составляет всего 9% в общем количестве их урожая.

Учитывая, что кабачки чаще дарят, чем оставляют себе, мы спросили, как с ними поступают счастливые обладатели. Выяснилось, что 41% добавляют их абсолютно во все блюда, 18% просто выкидывают, 15% замораживают на зиму. 26% признались, что не помнят, куда деваются кабачки.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 12 сентября 2024 года, охват составил 61 170 интернет-пользователей, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.