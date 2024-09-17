На новой сцене в Лужниках пройдет шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые елки»

Уже полюбившийся столичной публике шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые елки», собравший 170 000 зрителей в прошлом сезоне, пройдет на новой современной площадке Международного Центра Бокса в Лужниках с 21 декабря по 7 января. Благодаря конфигурации зрительного зала действие мюзикла будет разворачиваться на 180 градусов на двух уровнях сцены, а также в воздухе и в зрительном зале. Гостей шоу ждет полное погружение благодаря мультимедийному кубу над зрительным залом, экранам на сцене и по периметру зала.

Шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые елки» — это яркая и трогательная история всеми любимого героя и его друзей, которая полностью погружает в атмосферу чудес, дарит новогоднее настроение и тонко доносит до юных зрителей важные мысли: добро всегда побеждает, хороших людей гораздо больше, чем плохих, надо обязательно верить в лучшее.

© Пресс-служба

На протяжении всего действа зрителей ждет с десяток вау-эффектов, которые приведут в восторг и детей, и взрослых.

головокружительные акробатические трюки от артистов Cirque du Soleil

масштабные декорации и зрелищная анимация на гигантских экранах на сцене, по всему залу и даже над головой

прыжки на высоту 6 метров и 50 сальто назад

полеты на вертолете прямо над сценой

прогулка Чебурашки вверх ногами на высоте 20 метров

жонглирование опасными ножами

интерактив со зрителями по всему залу

зажигательная дискотека для детей прямо в зале в финале шоу

артисты популярных мюзиклов в касте

самые натоящие Дед Мороз со Снегурочкой

© Пресс-служба

Над созданием постановки работала лучшая в России режиссерско-постановочная группа во главе с режиссером Ниной Чусовой, лауреатом театральной премии «Золотая маска». Музыкальным продюсером выступил Сергей Жуков. Спектакль создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка», собравшего 23 миллиона зрителей.

Билеты на шоу «Чебурашка. Ушастые елки» — это возможность подарить праздник и незабываемые впечатления каждому ребенку и провести время с семьей!