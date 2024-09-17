Новая книга Пелевина получила название и дату выхода

Появились подробности о новой книге Виктора Пелевина.

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Свежий роман получил название "Круть". Он продолжит развивать вселенную Tranhumanism inc., при этом история заявлена как самостоятельная.

Старт продаж в оффлайне намечен на 3 октября в 20:24 во всех книжных магазинах страны. Одновременно произведение станет доступно в аудио- и электронной версии: в подписке "Яндекс Плюса" (в "Букмейте"), в формате поштучной покупки книги - на "Литрес".

Издательство "Эксмо" совместно с вышеобозначенными цифровыми площадками представили аудитории обложку и аннотацию:

"Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция "Открытого Мозга" превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк - безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс. Маркус Зоргенфрей - лучший баночный оперативник "TRANSHUMANISM INC."

Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой. Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет? Остросюжетный триллер-детектив "Круть" даст ответ на многие мучительные вопросы, которых никто еще не решался задать".

Сбор предварительных заказов откроется в книжных онлайн-магазинах и на маркетплейсах уже с 17 сентября.

Ранее, на этапе анонса, российский писатель поделился плейлистом, с которым порекомендовал ознакомиться перед прочтением его работы.

Кроме того, известно, что новая трилогия романов Пелевина получит экранизацию от "Плюс студии".