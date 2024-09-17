Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 за неделю выросла почти на 30%

Более 32 тыс. случаев COVID-19 зарегистрировано в России за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. RT на русском

Там добавили, что доминирующими вариантами остаются линии JN.1. Агентство «Москва»

Отмечается, что во вторник, 17 сентября, состоялось селекторное совещание главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья, территориальных органов и учреждений службы. Москва24