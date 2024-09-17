Свыше 32 тыс случаев COVID-19 выявлено в РФ за неделю

За неделю в России выявили свыше 32 тысяч случаев заболевания COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

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По данным ведомства, это на 29,8% выше, чем неделей ранее.

Во вторник, 17 сентября, состоялось селекторное совещание главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья, территориальных органов и учреждений службы.

На прошлой неделе сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом выявлен в 68 регионах страны. Число госпитализаций выросло в 39 субъектах РФ. При этом в Минздраве пока не планируют вводить дополнительные меры защиты в преддверии сезонного подъема заболеваемости.