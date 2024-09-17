Жителей ряда регионов России предупредили о резком похолодании

В ближайшие дни жителей нескольких российских регионов ожидает резкое похолодание. Таким прогнозом с агентством Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, с четверга, 19 сентября, температура ощутимо понизится на Урале, в Свердловской области. Столбики термометров опустятся с нынешних 16-20 градусов до 14-15 градусов. В то же время ночи потеплеют, избавив местных жителей от резких перепадов температуры в течение суток. Если сейчас по ночам в городе фиксируется плюс 4-5 градусов, а по области — до минус 5, то с середины недели воздух прогреется до 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление в уральском регионе, как отмечает метеоролог, в течение недели упадет на 20 и более миллиметров ртутного столба, что усилит облачность.

Кроме того, существенно похолодает в Сибири. Столбики термометров задержатся на отметке в 16-18 градусов. Таким образом, температурный фон окажется на 2-4 градуса ниже климатической нормы, подчеркнул Вильфанд. Ночью воздух остынет до 0 градусов.

Синоптик допустила, что первый снег в Москве выпадет уже в октябре

Ранее о резком похолодании предупредили и москвичей. По прогнозам столичного метеобюро и центра погоды «Фобос», летняя жара закончится в городе в воскресенье, 22 сентября, после чего температура значительно упадет. С 27 сентября жители мегаполиса почувствуют первые заморозки.