На Земле началась сильная магнитная буря
Магнитная буря сильной интенсивности затронула Землю во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"На Земле очень сильная магнитная буря! Ожидаемая сильная магнитная буря началась с большой задержкой", - написал он.
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Леус добавил, что буря началась после 06:00 мск и должна прекратиться в течение второй половины дня. Ее класс сейчас оценивается как G4, постепенно он будет ослабевать.