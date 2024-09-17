На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитная буря сильной интенсивности затронула Землю во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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"На Земле очень сильная магнитная буря! Ожидаемая сильная магнитная буря началась с большой задержкой", - написал он.

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Леус добавил, что буря началась после 06:00 мск и должна прекратиться в течение второй половины дня. Ее класс сейчас оценивается как G4, постепенно он будет ослабевать.