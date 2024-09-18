Вильфанд пообещал аномальную жару четырем округам РФ

Аномально высокая температура, превышающая норму на 5 и более градусов, ожидается до середины недели в том числе в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Аномально жаркая погода, когда температура отклоняется от нормы более чем на 5-6 градусов, будет наблюдаться в Новгородской, Псковской областях, Коми - на 5-9 градусов, температура будет составлять 18-24 градуса. Сумасшедшая температура в Вологодской, Мурманской областях, Карелии. В Центральном федеральном округе высокая температура, около 20-26 градусов повсеместно, во всех областях", - сказал он.

По словам метеоролога, превышение нормы на 5-9 градусов ожидается и на Урале: в Ханты-Мансийском автономном округе, Салехарде температурные значения будут составлять около 15-21.

Вильфанд добавил, что в Краснодарском крае отмечается около 27 градусов, однако в регионе ожидается ветер до 20-25 м/с, местами сильные дожди с грозой. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Ростовской области, порывы ветра могут достигать 22 м/с.

По его словам, температура воды на черноморском побережье составляет 25-27 градусов, в Крыму - 24-26.