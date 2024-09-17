Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников

Телефонные злоумышленники стали использовать более сложные схемы обмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллу Храпунову.

По ее словам, они могут состоять из нескольких этапов. Например, аферисты звонят от имени мобильного оператора, выманивают у жертвы код из SMS, взламывают с помощью него личный кабинет на «Госуслугах». Через некоторое время этому же человеку начинает звонить лжепомощник с легендой о том, что является представителем «Госуслуг», который заметил активность в личном кабинете жертвы. Либо звонит «сотрудник» Росфинмониторинга и наблюдает, как от имени жертвы берут кредиты в банках.

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Злоумышленники убеждают жертву, что счета в опасности, для чего нужен вывод всех средств на «безопасные» счета. Активная стадия обработки жертвы начинается на втором этапе схемы.

Другая многоэтапная схема заключатся в том, что сначала аферисты взламывают личный кабинет на «Госуслугах» через получение кода из SMS, меняют при входе пароль, изменяют формулировку контрольного вопроса на такой текст «Ваш аккаунт взломан, обратитесь по номеру 8-800…».

Жертва при попытке входа в аккаунт из-за смены пароля мошенниками вынуждена проходить процедуру восстановления, в результате чего попадает на страницу контрольного вопроса, прочитав текст, не задумываясь начинает им звонить по указанному телефону.

Второй этап обмана так же, как и в предыдущем случае, является основным и более активным. Жертву убеждают перевести все деньги на безопасные счета, взять кредиты в банках и также отправить их мошенникам.