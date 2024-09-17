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Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников

Телефонные злоумышленники стали использовать более сложные схемы обмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллу Храпунову.

Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников
© РИА Новости

По ее словам, они могут состоять из нескольких этапов. Например, аферисты звонят от имени мобильного оператора, выманивают у жертвы код из SMS, взламывают с помощью него личный кабинет на «Госуслугах». Через некоторое время этому же человеку начинает звонить лжепомощник с легендой о том, что является представителем «Госуслуг», который заметил активность в личном кабинете жертвы. Либо звонит «сотрудник» Росфинмониторинга и наблюдает, как от имени жертвы берут кредиты в банках.

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Злоумышленники убеждают жертву, что счета в опасности, для чего нужен вывод всех средств на «безопасные» счета. Активная стадия обработки жертвы начинается на втором этапе схемы.

Другая многоэтапная схема заключатся в том, что сначала аферисты взламывают личный кабинет на «Госуслугах» через получение кода из SMS, меняют при входе пароль, изменяют формулировку контрольного вопроса на такой текст «Ваш аккаунт взломан, обратитесь по номеру 8-800…».

Жертва при попытке входа в аккаунт из-за смены пароля мошенниками вынуждена проходить процедуру восстановления, в результате чего попадает на страницу контрольного вопроса, прочитав текст, не задумываясь начинает им звонить по указанному телефону.

Второй этап обмана так же, как и в предыдущем случае, является основным и более активным. Жертву убеждают перевести все деньги на безопасные счета, взять кредиты в банках и также отправить их мошенникам.