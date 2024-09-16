Медведев заявил о дефиците учителей математики в школах

Зампред Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что в учебных заведениях страны наблюдается дефицит математиков и преподавателей естественных наук.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании президиума Совета при Президенте России по науке и образованию. По мнению Медведева, в российских учебных заведениях падает качество преподавания по математике и естественным наукам, из-за чего становится меньше выпускников, которые имели бы глубокие знания в этих предметах. По его словам, эту проблему нужно решить с участием всех профильных ведомств.

«Школы и другие учебные заведения, что особенно, конечно, тревожно, испытывают дефицит преподавателей математики и естественнонаучных дисциплин», — заявил он.

Ранее Медведев прокомментировал вторую попытку покушения на Дональда Трампа.