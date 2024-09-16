Эксперт объяснила слова Зеленского о желании лишить россиян комфортной жизни

Цель Владимира Зеленского в настоящий момент заключается в том, чтобы боевые действия продолжались, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. В разговоре с RT она объяснила слова политика о желании лишить россиян комфортной жизни.

«Его основная задача сейчас — чтобы никто не ослаблял прицельного внимания. Чтобы все продолжалось, чтобы продолжались именно военные действия», — высказалась эксперт.

Как утверждает Еремина, Зеленский и другие силы заинтересованы в том, чтобы конфликт не прекращался. Политолог добавила, что чем дольше он решается, тем больше Зеленский может «притягивать на себя финансы».

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Ранее Зеленский выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности без электроэнергии, и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.