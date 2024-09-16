Журналиста Артемия Троицкого* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

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Журналиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Суд назначил Троицкому штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее за нарушение порядка деятельности иноагента оштрафовали журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Минюст включил Троицкого в реестр иноагентов в январе 2023 года. Информация об этом появилась в перечне на сайте ведомства.